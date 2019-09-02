В матче восьмого тура чемпионата России по футболу московский «Спартак» потерпел домашнее поражение от «Зенита». Игра на «Открытие Арене» завершилась со счётом 0:1 в пользу петербургского клуба. После этого аналитики букмекерских контор оценили шансы «красно-белых» на победу в чемпионате.

По мнению букмекеров, «Спартак» не сможет завершить нынешний сезон на первом месте. Если команда Олега Кононова выиграет трофей, сыграет коэффициент 20.0, что соответствует лишь 5% вероятности.

Аналитики уверены, что фаворитом лиги остается «Зенит»: на его победу ставят за 1.75 — более 50% вероятности. На «Краснодар» ставят за 5.0, на ЦСКА — за 8.0. Шансы «Ростова» оцениваются так же, как и успех «Спартака» — 20.0.

Напомним, после восьми туров чемпионата «Краснодар», «Ростов» и «Зенит» делят лидерство, имея по 17 набранных очков.