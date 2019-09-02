Российский теннисист Даниил Медведев, обыгравший немца Доминика Кёпфера в матче 1/8 финала US Open, эмоционально отпраздновал свою победу.

В сложном поединке россиянин выиграл со счётом 3:6, 6:3, 6:2, 7:6 (7:2), уступая после первого сета.

«Я просто был так счастлив победе, что решил в честь своего первого четвертьфинала на турнире «Большого шлема» сделать нечто особенное», — сказал Медведев, слова которого приводит официальный сайт соревнований. Спортсмен подчеркнул, что его танец не был направлен против зрителей — он просто хотел показать, как счастлив выйти в четвертьфинал.

Медведев отметил, что обычно он не очень эмоционально реагирует на свои победы, ему больше нравится наблюдать, как радуется его команда.

Следующим соперником Медведева станет швейцарец Стэн Вавринка.