В восьмом туре российской премьер-лиги состоялось много интересных матчей с непредсказуемыми результатами и красивыми голами. О главных словах и действиях футболистов, тренеров и судей — в обзоре Nevasport/

Высказывание тура

В нынешнем сезоне «Уфа» под руководством Вадима Евсеева выступает на удивление неплохо, выдавая достойные матчи и обыгрывая, например, «Зенит». Но вот с «Оренбургом» не вышло, уфимцы на своем поле уступили со счетом 1:2. Евсеев остался недоволен судейством, а в послематчевом флеш-интервью каналу «Матч Премьер» заявил следующее: «Еще одна закономерность. Смотрите, мы один «Газпром» обыграли до этого, да? А второй «Газпром» не смогли, дочерний». Евсеев, конечно, никогда от нехватки слов не страдал, но еще забавнее его высказывание от того, что он произнес его в эфире канала, принадлежащего холдингу «Газпром Медиа».

Вадим Евсеев: "Вот еще одна закономерность. Смотрите! Мы один Газпром обыграли до этого. Да? Второй Газпром мы не смогли, дочерний". Браво! 👏👏👏👏 #УфаОренбург pic.twitter.com/uZiVVHJVGI — Стук колес (@stukkoles) August 31, 2019

Разгром тура

«Сочи», наконец, одержал первую победу в РПЛ и сделал это внезапно. Мало кто мог предположить, что южане так легко обыграют «Рубин», который сейчас показывает далеко не худший футбол. Однако казанцев будто кто-то подменил. Голы «Сочи» забивал легко и без особого сопротивления, и победа получилась такой, будто не дебютант разгромил двукратного чемпиона России, а наоборот. Вдвойне неприятно для «Рубина», что проиграли они на своем стадионе. Сочинцы же, если смогут сохранить такой настрой и дальше, вполне способны побороться за место в премьер-лиге.

Спасение тура

В матче «Локомотива» и «Ростова» было много интересного: снова забил Эльдор Шомуродов, причем узбекистанец отличился сразу двумя мячами, выйдя на первое место в гонке бомбардиров. Получил травму Алексей Миранчук, отдал голевой пас Жоау Мариу. Но все это меркнет по сравнению с тем, что сотворил Евгений Чернов в концовке встречи, сохранив для своей команды три очка. Сначала экс-защитник «Зенита» выбил летящий в пустые ворота «Ростова» мяч, а затем выпрыгнул из-за лицевой линии и подставился под удар бывшего одноклубника Джорджевича, который, казалось, бил наверняка. За несколько секунд Чернов дважды спас свою команду, и это действительно достойно уважения.

Перестрелка тура

Шесть голов друг другу назабивали «Краснодар» и «Урал». Победу в итоге одержала команда Мурада Мусаева, которая два победных мяча оформила на 80-й и 82-й минутах. Голы команды забивали на любой вкус, и «Урал» до середины второго тайма играл вполне на равных с черно-зелеными.

Дебют тура

В матче «Арсенала» и ЦСКА у армейцев сразу два футболиста забили свои первые голы за команду. Сделали это Ильзат Ахметов и Седрик Гогуа, только если первому на это понадобилось 38 матчей, то ивуарийцу хватило одного. Оба игрока — точно не голеадоры, Ахметов — игрок центра поля, который начинает атаки, Гогуа — защитник, способный иногда забить, но не более того, однако в игре с туляками повезло именно им. Мяч «Арсенала» в ворота армейцев тоже получился интересным, но здесь дело в исполнении: его забил Даниил Лесовой с передачи Евгения Луценко, которую он отдал пяткой.

Гол тура

В восьмом туре футболисты назабивали достаточно красивых мячей, но исполнение Жиркова в матче «Спартака» и «Зенита» удивило больше всего. Юрий не оставил никаких шансов голкиперу «Спартака» Максименко, прошив ворота и поразив верхний дальний угол, нанеся удар прямо с линии штрафной площади.

Такой мяч только добавил игре накала, и конфликт Георгия Джикии с Магомедом Оздоевым в концовке встречи также стоит отметить как событие встречи. Когда возникает такое явное недопонимание между игроками сборной — это может привести не к самым хорошим последствиям.