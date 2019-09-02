Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду отказался носить значок лучшего игрока Серии А.

По итогам прошлого сезона лучшим футболистам итальянского чемпионата вручили специальные значки. Помимо Роналду, обладателями знаков отличия стали Самир Ханданович, Николо Заниоло, Калиду Кулибали, Сергей Малинкович-Савич и Фабио Квальярелла. Португальский форвард оказался единственным, кто не захотел носить свой значок.

По информации Marca, Роналду принял такое решение из уважения к партнерам по команде — он не хочет ставить себя выше остальных игроков «Ювентуса».

Напомним, в прошлом сезоне «Ювентус» стал победителем Серии А, оторвавшись от ближайшего преследователя на одиннадцать очков.