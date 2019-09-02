В венгерском Бадапеште стартует чемпионат мира по современному пятиборью. Соревнования будут проходить в период со 2 по 8 сентября и начнутся с женской эстафеты.

Эстафета будет проходить уже сегодня, 2 сентября, сборную России представят Ксения Фральцова и Аделина Ибатуллина. Завтра в эстафете выступят представители мужских команд, от России заявлены Александр Лесун и Данил Калимуллин.

4 сентября в полуфинале женских соревнования будут выступать Ульяна Баташова, Гульназ Губайдуллина, Анна Буряк и Аделина Ибатуллина. Днем позднее на старт выйдут мужчины, российскую команду представят Александр Лифанов, Кирилл Беляков, Данил Калимуллин и Егор Пучкаревский.

8 сентября программу чемпионата мира закроет смешанная эстафета, в которой примут участие Александр Лифанов, Ульяна Баташова или Гульназ Губайдуллина.