Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов сообщил, что поддерживает контакт с голкипером ЦСКА Игорем Акинфеевым, который уже завершил карьеру в национальной команде.
«Чтобы была такая нога, как у Акинфеева, нужна голова. Голова должна подсказывать правильные вещи», — сказал Черчесов в интервью Тине Канделаки. Тренер подчеркнул, что не теряет связь с игроком.
«Можем ли ещё надеяться на ногу? Пока ЦСКА, а там посмотрим, как в будущем будет всё выглядеть», — сказал специалист.
Напомним, Акинфеев завершил карьеру в сборной России после домашнего чемпионата мира. Голкипер выступал за команду с 2003 по 2018 год, в составе сборной он стал обладателем бронзовых наград чемпионата Европы 2008 года, а также дошел со сборной до четвертьфинала мирового первенства 2018 года в России.