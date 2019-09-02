Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов сообщил, что поддерживает контакт с голкипером ЦСКА Игорем Акинфеевым, который уже завершил карьеру в национальной команде.

«Чтобы была такая нога, как у Акинфеева, нужна голова. Голова должна подсказывать правильные вещи», — сказал Черчесов в интервью Тине Канделаки. Тренер подчеркнул, что не теряет связь с игроком.

«Можем ли ещё надеяться на ногу? Пока ЦСКА, а там посмотрим, как в будущем будет всё выглядеть», — сказал специалист.