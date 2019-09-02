Капитан сборной России по баскетболу Виталий Фридзон поделился впечатлениями от пребывания в Китае, где проходит чемпионат мира.

«Я уже раз четвертый-пятый в Китае, и со сборной, и с ЦСКА приезжал. Ничего хорошего здесь нет: ни еды, ни интернета», — заявил Фридзон, слова которого приводит РИА Новости. По мнению спортсмена, условия в Китае хуже, чем в Европе. Единственное исключение — большие залы.

Баскетболист признался, что у команды возникли проблемы с питанием. Сборная пытается договориться о предоставлении другой еды. «Нам нужны макароны, но как им объяснишь?» — сказал Фридзон.

Напомним, Россия стартовала на чемпионате мира с победы над командой Нигерии. Сегодня, 2 августа, подопечным Сергея Базаревича предстоит встретиться с Южной Кореей. Прямая трансляция будет доступна по ссылке.