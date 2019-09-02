В Нанте (Франция) состоятся матчи предварительного этапа командного чемпионата Европы по настольному теннису. 3 и 5 сентября в соревнованиях будут участвовать российские команды.

Мужская сборная начнет турнир матчем с командой Чехии, а женская – с Хорватией. Затем последует день отдыха, после которого мужская и женская сборные встретятся с лидерами групп – Германией и Португалией соответственно.

В турнире примут участие 24 команды, разделенные на восемь групп. Лишь победители групп выйдут в четвертьфинал и продолжат борьбу за медали чемпионата.

За женскую сборную России выступят Полина Михайлова (Санкт-Петербург), Яна Носкова (Москва), Ольга Воробьева (Москва), Валерия Щербатых (Самара) и Мария Тайлакова (Самара).

В мужскую команду вошли Александр Шибаев (Ярославль), Кирилл Скачков (Москва), Владимир Сидоренко (Санкт-Петербург), Вильдан Гадиев (Казань) и Лев Кацман (Москва).