Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева сообщила, что её тренер Брайан Орсер не прилетит в Москву в первый день контрольных прокатов.

Мероприятие состоится 7 и 8 сентября в «Лужниках». «На короткой программе со мной будет Трейси Уилсон, а на произвольную прямо из Риги прилетит Брайан», — заявила Медведева, слова которой приводит РИА Новости.

Спортсменка объяснила, что один из учеников Орсера в это время будет выступать на этапе юниорской серии Гран-при в Латвии, поэтому тренер сначала отправится именно туда. Затем, сразу после проката, он поспешит в аэропорт, чтобы прибыть в Москву к произвольной программе.

Напомним, в контрольных прокатах принимают участие лучшие фигуристы России. Они впервые представят публике свои программы, с которыми будут выступать в новом соревновательном сезоне.