«Зенит» провел серьезную трансферную кампанию, распродал игроков и сделал несколько крупных приобретений. Nevasport прогнозирует, как летние трансферные сделки повлияют на игру петербуржцев в сезоне 2019/20.

Ушли: Луиш Нету, Эльмир Набиуллин, Иван Новосельцев, Ибрагим Цаллагов, Андрей Мостовой, Кристиан Нобоа, Дмитрий Полоз, Антон Заболотный, Егор Бабурин, Александр Анюков, Клаудио Маркизио, Эрнани

Судя по списку проданных, сине-бело-голубые не лишились ни одного действительно важного футболиста. Команда, грубо говоря, избавилась от балласта и разгрузила зарплатную ведомость, чтобы загрузить ее окладами новичков. Нету отыграл свое, и в «Спортинге» наверняка сможет стать игроком основы. О плеяде новоиспеченных сочинцев было сказано немало, и сейчас просто стоит наблюдать, как проявят себя эти игроки в новом клубе. Для «Зенита» же важнее всего игра в «Сочи» Андрея Мостового, который единственный из всех футболистов отдан в аренду. Пока Мостовой выглядит среди опытных одноклубников неплохо и добивается места в основе. Если игрок проведет удачный сезон, вполне возможно, что он вернется в «Зенит», Семак даст ему шанс проявить себя в команде.

Что касается Эрнани, то ему давалось слишком много шансов, но конкуренцию он не выдерживает, ровно как и Краневиттер, которого «Зениту» никак не удается продать. Бразилец же пока в аренде, и в Петербурге наверняка надеются, что «Парма» захочет его выкупить хотя бы за пару миллионов. Маркизио — боль всего Петербурга. Это футболист высокого класса, который приехал в нашу страну скорее как турист, ведь свои лучшие годы он уже отдал «Ювентусу». Больше километров Маркизио прошел по дворцам «Эрмитажа», а не по газону «Газпром Арены», поэтому разорвать контракт — лучшее решение. Другой вопрос — зачем вообще было его подписывать?

Егора Бабурина «Зенит» продал в «Ростов» с той оговоркой, что в случае удачных выступлений петербуржцы могут моментально выкупить вратаря обратно. Такая политика в стиле мадридского «Реала» была бы понятна, если бы не тот факт, что в достойного голкипера Бабурина в Петербурге никогда не верили. Уже 26-летний футболист до прошлого года играл в дубле «Зенита», сходил в аренду в «Рубин», и вот теперь получил полноценный шанс в «Ростове». Пока получается без очевидных провалов: два матча, два пропущенных гола.

Пришли: Алексей Сутормин, Дуглас Сантос, Александр Васютин, Малком, Йордан Осорио

«Зенит» усилил вратарскую линию приобретением собственного воспитанника Александра Васютина из норвежского «Сарпсборга» за 600 тысяч евро. Во-первых, непонятно, чем он сильнее того же Бабурина, а во-вторых, получается, так петербуржцы укрепили позицию третьего вратаря, ведь первоочередная замена Лунева — по-прежнему Михаил Кержаков. Странное вложение денег, учитывая, что Кержаков вот-вот закончит. Почему Васютин должен играть в воротах чемпиона России — загадка. Он точно слабее Лунева, который нередко совершает ошибки. Пока это выглядит как типичная работа селекционной службы «Зенита» по возвращению собственных воспитанников. Денег у петербуржцев много, и потому неважно, что вратарь не выйдет в официальных матчах — зато свой.

Пока самым удачным трансфером сине-бело-голубых по соотношению цены и качества выглядит левый защитник из «Гамбурга» Дуглас Сантос. Футболиста купили приблизительно за десять миллионов евро, и он, несмотря на серьезность суммы, того стоит. Бразилец закрыл проблемный для «Зенита» левый фланг обороны, на котором в прошлом сезоне не было конкуренции из-за профнепригодности Набиуллина. Там безальтернативно играл Жирков, теперь же Юрий сдвинулся в полузащиту, стал чаще бегать в атаку, что привело к голу в ворота «Спартака». Сантос в нынешнем сезоне уже успел забить автогол, но здесь не только его вина — Луневу не стоило выходить из ворот так далеко. В целом бразилец надежен и ошибок не допускает.

Трансфер Алексея Сутормина стал главным событием российского межсезонья, затмив переходы Малкома и Шюррле. За 50 тысяч рублей «Зенит» получил универсального игрока атаки, который способен сыграть на нескольких позициях. Сутормин нацелен на голы, но пока непонятно, как он заиграет в «Зените». Первые четыре матча показали, что шансы стать игроком основного костяка у него есть, однако конкуренция в Петербурге велика, и потягаться с тем же Ерохиным будет непросто. Вряд ли в этом сезоне Сутормин будет футболистом, кардинально влияющим на игру своей новой команды.

За Малкома «Зенит» заплатил намного больше, но бразилец пока не показал свои возможности, которые точно еще удивят российских зрителей. Малкома не зря так хотела «Барселона». Нападающий просто не смог выиграть конкуренцию в Каталонии, но в «Зените» при должном желании сделать это ему будет несложно. Бразилец точно не станет вторым Халком, но свои десять голов за сезон вполне способен забить и помочь «Зениту» выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

Самым странным приобретением выглядит венесуэльский защитник Йордан Осорио. «Зенит» взял его в аренду из «Порту». При живых Ракицком и Ивановиче место в основном составе он вряд ли получит, но игровое время Семак ему точно даст. В «Порту» Осорио не был лидером обороны, потому его и отпустили в Петербург, но вполне может раскрыться под руководством Семака. Однако есть пример Мамманы, который начал за здравие, а теперь путь к основе команды ему закрыт.