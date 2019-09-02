Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду неожиданно задумался о смерти и написал завещание.

По информации португальских СМИ, футболист встретился с адвокатом в Лиссабоне и обсудил все детали составления документа. По утверждению журналистов, Роналду оставил практически всё своё состояние своей девушке Джорджине Родригес. Они не состоят в браке, но девушка является матерью ребенка футболиста.

Состояние Роналду оценивается более чем в 300 миллионов евро. Поклонники пришли в недоумение, почему португалец не оставил всё своим собственным детям. Более того, фанаты напуганы самим желанием Роналду написать завещание.

Ранее сообщалось, что футболист отказался носить значок лучшего игрока Серии А, который получил по итогам прошлого сезона.