Станислав Черчесов на матче сборной России со сборной Германии в Лиге наций. Фото: Nevasport/Михаил Киреев

Станислав Черчесов на матче сборной России со сборной Германии в Лиге наций. Фото: Nevasport/Михаил Киреев

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов провел беседу с полузащитником «Зенита» Магомедом Оздоевым и защитником «Спартака» Георгием Джикией.

Перед первой тренировкой национальной команды Черчесов вызвал футболистов к себе. Накануне они повздорили во время матча восьмого тура в Москве. Как утверждает «Спорт-Экспресс», конфликт уже исчерпан.

Напомним, сборная России проводит сбор в Новогорске, где готовится к предстоящим матчам отбора на Евро-2020. 4 сентября команда вылетит в Шотландию, где проведет одну тренировку. 7 сентября, на следующий день после матча, сборная проведет восстановительное занятие и отправится в Калининград. 9 сентября российские игроки вернутся в Москву.

6 сентября состоится матч с Шотландией, 9 сентября — с Казахстаном.