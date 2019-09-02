Иранский дзюдоист Саид Моллаеи боится возвращаться на родину после того, как не выполнил требование Национального олимпийского комитета сняться с чемпионата мира.

Как сообщает сайт Международной федерации дзюдо, Моллаеи обязали сняться с соревнований, чтобы избежать встречи с Саги Муки из Израиля. Спортсмен не выполнил требование, но соперники так и не встретились: иранец вылетел еще в полуфинале, в то время как израильтянин вышел в финал из другой половины сетки.

Замминистра спорта Ирана еще до 1/8 финала приказал спортсмену закончить выступление на турнире. свои требования он подкрепил угрозами в адрес Моллаеи и его семьи. Дзюдоист разрыдался, узнав об этом.

Спортсмен признался, что мечтал о титуле, но не смог завоевать его из-за законов в своей стране.