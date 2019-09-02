Сезон Континентальной хоккейной лиги стартовал с матча Кубка Открытия в Москве, где обладатель Кубка Гагарина ЦСКА уступил обладателю Кубка Континента «Авангарду» со счетом 1:3. Встреча главным образом запомнилась голом Максима Чудинова из своей зоны, что стало отличным стартом регулярного чемпионата.

Уже 2 сентября состоятся несколько интересных матчей, центральным из которых точно является встреча в Магнитогорске между «Металлургом» и петербургским СКА.

Состав «Магнитки» не претерпел серьезных изменений, однако несколько важных приобретений команда сделала. Из «Сочи» приехал Эрик О’Делл, а из «Ак Барса» — Пол Постма. Более того, Магнитогорск усилился экс-защитником СКА Егором Яковлевым и нападающим «Локомотива» Брэндоном Козуном.

Главное усиление армейцев — Владимир Ткачев, который в перспективе может стать лучшим бомбардиром команды после ухода Никиты Гусева, Павла Дацюка и Николая Прохоркина. Конкурировать с Магнусом Хелльбергом будет Петр Кочетков, а помогут Ткачеву набирать очки Дмитрий Кагарлицкий, который не договорился о новом контракте с «Динамо», Йори Лехтеря и Йоонас Кемппайнен. У Олега Знарка СКА забрал Ярослава Дыбленко, плюс в защиту приобрел шведа Лукаса Бенгтссона.

В межсезонье наиболее ярко себя проявил именно Ткачев, поэтому велики шансы, что в первом матче с «Металлургом» россиянин себя проявит и сумеет отличиться. Очень интересно, кому тренерский штаб армейцев отдаст предпочтение на позиции вратаря — после ухода Шестеркина Хелльбергу необходима конкуренция. Возможно, тренеры выберут не Кочеткова или шведа, а Мельничука, хотя в первом матче с таким сильным соперником мало кто захочет рисковать.

Букмекерские конторы в первом матче регулярки, когда команды начинают с чистого листа, отдают предпочтение СКА. На петербуржцев коэффициент 2,10, на «Металлург» — 2,95. В день знаний «Авангард» преподнес сюрприз, уверенно обыграв обладателя Кубка Гагарина, поэтому команда из Магнитогорска вполне может сделать то же самое и одолеть пока не сыгранных армейцев.