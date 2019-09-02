Серебряная медалистка чемпионата мира-2019 по фигурному катанию Элизабет Турсынбаева получила травму.
Спортсменка снялась с турнира серии «Челленджер» Lombardia Trophy, на котором планировала выступить в начале сезона. Как сообщила мама фигуристки, они уже две недели ищут правильный способ лечения.
«Дай бог сил и мужества Лизе. Я всегда с тобой, солнышко. Молча плачу от безысходности», — написала Падишахан Султаналиева в «Инстаграме».
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Мне очень грустно. Элизабет травмирована. Уже две неделью ищем правильный способ лечения. Дай бог сил и мужества Лизе. Я всегда с тобой солнышко. Молча плачу от безысходности. Один бог и я знаю столько пришлось пережить в мире ФК. Самое грустное, это не первая и не последняя травма. Если бы знала, где упадет, стелила бы соломку, но , к сожалению, никто не знает. Держись, солнышко, я люблю тебя.
Напомним, перед началом прошлого сезона Турсынбаева перешла в группу Этери Тутберидзе. Спортсменка завоевала серебряную медаль чемпионата мира в Сайтаме, достигнув лучшего результата в своей карьере. Кроме того, фигуристка исполнила четверной сальхов в произвольной программе.