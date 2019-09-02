Серебряная медалистка чемпионата мира-2019 по фигурному катанию Элизабет Турсынбаева получила травму.

Спортсменка снялась с турнира серии «Челленджер» Lombardia Trophy, на котором планировала выступить в начале сезона. Как сообщила мама фигуристки, они уже две недели ищут правильный способ лечения.

«Дай бог сил и мужества Лизе. Я всегда с тобой, солнышко. Молча плачу от безысходности», — написала Падишахан Султаналиева в «Инстаграме».

Напомним, перед началом прошлого сезона Турсынбаева перешла в группу Этери Тутберидзе. Спортсменка завоевала серебряную медаль чемпионата мира в Сайтаме, достигнув лучшего результата в своей карьере. Кроме того, фигуристка исполнила четверной сальхов в произвольной программе.