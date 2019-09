View this post on Instagram

Мне очень грустно. Элизабет травмирована. Уже две неделью ищем правильный способ лечения. Дай бог сил и мужества Лизе. Я всегда с тобой солнышко. Молча плачу от безысходности. Один бог и я знаю столько пришлось пережить в мире ФК. Самое грустное, это не первая и не последняя травма. Если бы знала, где упадет, стелила бы соломку, но , к сожалению, никто не знает. Держись, солнышко, я люблю тебя.