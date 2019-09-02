Защитник голландского «Витесса» Вячеслав Караваев не захотел комментировать слухи по поводу своего возможного перехода в «Зенит».

Игрок подчеркнул, что сейчас не может ответить на вопрос о «Зените», так как сосредоточен только на предстоящих матчах сборной России. Караваев отметил, что старается даже не читать прессу. «Дзюба не задаёт вопросов по поводу будущего. Хотим выиграть игры», — приводит слова защитника «Чемпионат».

Ранее в СМИ появилась информация, что о переходе Караваева может стать известно уже в ближайшее время. Его контракт с петербургским клубом будет рассчитан на четыре года. Руководство «Зенита» готово заплатить за Караваева 7 миллионов евро. Изначально «сине-бело-голубые» рассчитывали оформить сделку за три миллиона.