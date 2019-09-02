Первая ракетка России Даниил Медведев встретится со швейцарским теннисистом Стэном Вавринкой в матче четвертьфинала Открытого чемпионата США. Игра будет проходить сегодня, 3 сентября.

Предположительное время начала поединка — 18:00 по московскому времени.

В матче 1/8 финала Медведев встречался с представителем Германии Домиником Кёпфером и выиграл в четырех сетах со счетом 3:6, 6:3, 6:2, 7:6 (7:2).

Встреча продолжалась 2 часа 35 минут, за это время Медведев пятнадцать раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал шесть брейк-пойнтов из десяти.

Вавринка играл с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем и вел 2:0 по сетам, но матч не был завершен. В ходе третьей партии Джокович принял решение сняться с турнира из-за травмы левого плеча.