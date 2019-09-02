Ригони прилетел в Италию, чтобы завершить трансфер в «Сампдорию»

Нападающий петербургского «Зенита» Эмилиано Ригони прилетел в Италию, чтобы подписать контракт с «Сампдорией».
#Rigoni si presenta ai tifosi: "Felice di essere alla #Sampdoria". @SampNews24 pic.twitter.com/uLtbulrevU
— Alessio Eremita (@aleeremos) September 2, 2019
Перед заключением нового соглашения аргентинец пройдет в «Сампдории» медицинское обследование, а уже после этого будет готов подписать контракт.
Ранее СМИ сообщали, что клубам удалось согласовать трансфер футболиста. «Сампдория» арендует нападающего на сезон-2019/20 за 1 миллион евро, а после этого выкупит за 9 миллионов. Изначально футболист не хотел соглашаться на трансфер из-за понижения оклада.
Напомним, Эмилиано Ригони стал игроком «Зенита» в 2017 году при Роберто Манчини. Он уже уезжал в аренду из «Зенита» — полгода Ригони провел в «Аталанте».