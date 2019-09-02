Сборная Аргентины по баскетболу обыграла Нигерию в матче группового этапа чемпионата мира. Игра завершилась со счётом 94:81 (28:17, 15:26, 29:18, 22:20).

Обе команды представляют группу В, в которой также выступает сборная России. Для аргентинских баскетболистов эта победа стала уже второй на турнире. Нигерийцы, напротив, потерпели второе поражение — ранее они проиграли российской команде на старте чемпионата мира.

При сложившемся раскладе подопечным Сергея Базаревича необходимо обыгрывать команду Южной Кореи, чтобы выйти в следующий раунд соревнований. В случае победы Аргентина и Россия продолжат борьбу на турнире, а Нигерия и Южная Корея вылетят.

Матч между Россией и Южной Кореей состоится сегодня, 2 сентября, и начнется в 15:30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна здесь.