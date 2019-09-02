Американская теннисистка Серена Уильямс рассказала о своей дочери Олимпии, которой исполнилось два года.

«Она немного громкая и надоедливая, так что я не уверена, что ее стоит брать на матчи», — заявила Уильямс, слова которой приводит Usopen.org. Спортсменка понадеялась, что в следующем году, когда дочка станет немного старше, ей будет легче выдерживать матч на трибунах. Сейчас Олимпии ещё нужен дневной сон, поэтому брать её с собой на игру довольно непросто.

Напомним, Уильямс продолжает выступление на Открытом чемпионате США. В матче четвертого круга она обыграла представительницу Хорватии Петру Мартич. Игра завершилась в двух сетах со счетом 6:3, 6:4. Встреча проходила вчера, 1 сентября — в день рождения Олимпии.