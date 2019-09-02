«Локомотив» отказался продавать полузащитников Антона и Алексея Миранчуков в «Зенит».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», «железнодорожники» намерены сохранить футболистов. Руководство петербургского клуба предложило 45 миллионов евро, но «Локомотив» ответил отказом.

В том, чтобы Миранчуки остались в столичном клубе, заинтересован главный тренер Юрий Сёмин. Ранее он выразил мнение, что футболистов стоит отпускать только в европейский клуб топ-уровня.

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев уже сообщал, что переговоры по поводу Миранчуков на данный момент остановлены. «Сине-бело-голубые» всё ещё хотят приобрести братьев, но теперь это вопрос будущего. «Локомотиву» нужны игроки под Лигу чемпионов. Переговоры по Миранчукам были, но сейчас они отложены», — заявил Медведев, добавив, что «Зенит» может вернуться к переговорам уже этой зимой.