Американский экс-боец UFC Серра поддержит Хабиба в бое с Порье

Завершивший карьеру американский боец смешанных единоборств Мэтт Серра рассказал, кого будет поддерживать в главном поединке турнира UFC 242.

В своем Instagram Серра опубликовал видео с президентом UFC Даной Уайтом и другим экс-бойцом, Дином Томасом. На видеозаписи Уайт спрашивает у Серры и Томаса, за кого они будут болеть в предстоящем поединке между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье. Серра выбрал Хабиба, Томас — Порье.

Отметим, Серра является членом зала славы UFC, он завершил карьеру бойца в 2013 году, хотя последний бой провел в 2010 году.