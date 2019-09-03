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  • 04:12,  3 сентября 2019
Бокс/MMA
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Американский экс-боец UFC Серра поддержит Хабиба в бое с Порье

Американский экс-боец UFC Серра поддержит Хабиба в бое с Порье
Боец Хабиб Нурмагомедов. Фото: инстаграм спортсмена

Завершивший карьеру американский боец смешанных единоборств Мэтт Серра рассказал, кого будет поддерживать в главном поединке турнира UFC 242.

В своем Instagram Серра опубликовал видео с президентом UFC Даной Уайтом и другим экс-бойцом, Дином Томасом. На видеозаписи Уайт спрашивает у Серры и Томаса, за кого они будут болеть в предстоящем поединке между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье. Серра выбрал Хабиба, Томас — Порье.

Отметим, Серра является членом зала славы UFC, он завершил карьеру бойца в 2013 году, хотя последний бой провел в 2010 году.

Бой Хабиба Нурмагомедова против Дастина Порье пройдет на турнире UFC 242. Нурмагомедов будет защищать чемпионский пояс UFC в легком весе во второй раз. Недавно Хабиб отметил, что не собирается завершать карьеру, хотя и не будет драться до сорока лет.

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