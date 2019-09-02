В Ухане (Китай) на стадионе «Ухань Гимназиум» стартовал баскетбольный матч между сборными России и Южной Кореи. Команды встречаются в рамках группового этапа чемпионата мира. Прямая трансляция игры доступна здесь.

Южная Корея свой первый матч проиграла, крупно уступив «Аргентине» — 69:95. Россия, напротив, начала выступление на Кубке мира с победы. Несмотря на кадровые потери, подопечным Сергея Базаревича удалось одержать верх над Нигерией.

Сегодня Нигерия провела свой второй матч на турнире, в котором уступила Аргентине. Таким образом, в активе команды уже два поражения. Если сборная России обыграет Южную Корею, то выйдет в следующий раунд соревнований вместе с Аргентиной. Корейцы и нигерийцы в таком случае закончат выступление на Кубке мира. Команды представляют группу В.