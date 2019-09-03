Российский атлет Рафаэль Кулиев поставил мировой рекорд по вису на двух пальцах.

Об этом сообщает издание «Байкал-Daily». По информации источника, спортсмен провисел одну минуту и 15 секунд на перекладине при весе 85 килограмм. Предыдущее достижение составляло 47 секунд при весе менее 80 килограмм. Кулиев отметил, что отныне ему принадлежит звание «самого сильного пальца».

Более того, Рафаэлю Кулиеву принадлежит рекорд России по подтягиванию на двух пальцах — сделал 16 повторений. Еще один рекорд России Кулиев установил, подняв человека весом 86 килограмм одной рукой.

Напомним, 15 августа десятилетний атлет Арби Якубов установил рекорд по количеству отжиманий в своей возрастной категории. Юный спортсмен отжался от пола 4874 раза.