Американский боец UFC Дастин Порье выразил уверенность в том, что сможет одержать победу над россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«7 сентября мне нужны всего лишь 25 минут. Мне просто нужно быть лучше на протяжении 25 минут, и я на 100 процентов уверен, что могу это сделать», — заявил Порье, слова которого приводит MMA Junkie. Он добавил, что Хабиб может забрать себе остальные 364 дня.

По мнению Порье, данному поединку не нужен трешток, чтобы повысить продажи. В октагоне лучший будет биться с лучшим, считает американец.

Напомним, бой будет проходить 7 сентября в Абу-Даби. Нурмагомедов не выходил в октагон с октября прошлого года, когда встречался с ирландцем Дастином Порье и одержал победу удушающим приемом.