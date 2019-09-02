Петербургский «Зенит» возобновит тренировки 5 сентября. После победы над «Спартаком» в матче восьмого тура чемпионата России футболисты начали подготовку к играм национальных сборных.

В расположение сборной России отправились пять игроков — Андрей Лунев, Юрий Жирков, Александр Ерохин, Магомед Оздоев и Артем Дзюба. Вильмар Барриос поможет сборной Колумбии в товарищеских матчах с Бразилией и Венесуэлой. Роберт Мак вызван в сборную Словакии на матчи отбора Евро-2020 с Хорватией и Венгрией, Миха Мевля отправился в расположение словенской команды на игры с Польшей и Израилем. Сердар Азмун поможет Ирану в матче против Гонконга.

Оставшиеся игроки приступят к тренировкам в четверг, 5 сентября. В воскресенье «Зенит» сыграет товарищеский матч с «Сочи». Игра пройдет в Петербурге на стадионе «Смена» и начнется в 14:00.