Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич обратил внимание на особенности игры южнокорейской команды. На данный момент сборные встречаются в матче группового этапа чемпионата мира в Китае, прямая трансляция встречи проходит здесь.

Базаревич подчеркнул, что Южная Корея показывает интересный баскетбол. «Сами двигаются, мяч перемещают неплохо, но у них недостаток роста в команде», — сказал тренер, слова которого приводит ТАСС. Специалист выразил сожаление в том, что сборной России не удалось сыграть с одной из азиатских команд во время подготовки к турниру.

Южная Корея свой первый матч проиграла, крупно уступив Аргентине — 69:95. Россия, напротив, начала выступление на Кубке мира с победы. Несмотря на кадровые потери, подопечным Базаревича удалось одержать верх над Нигерией.