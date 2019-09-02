Португальский полузащитник Мануэл Фернандеш официально стал футболистом «Краснодара».

Об этом сообщается в Twitter черно-зеленых. Отмечается, что футболист перешел в «Краснодар» в статусе свободного агента. Ранее португалец успешно прошел медицинское обследование, подписав с «быками» личный контракт до окончания сезона.

Отметим, Фернандеш ранее выступал в составе московского «Локомотива». Контракт с железнодорожниками у игрока истек летом 2019-го, и стороны не смогли договориться о его продлении.

Ранее сообщалось, что Мануэл Фернандеш может стать футболистом итальянской «Пармы». Об этом сообщал сайт известного журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Напомним, Фернандеш выступает за «Локомотив» с 2014 года. В составе московского клуба португалец провел 20 матчей, забил четыре гола и отдал пять результативных передач в прошлом сезоне.