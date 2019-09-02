Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Сергей Прядкин прокомментировал использование системы видеоповторов (VAR) на матчах чемпионата России.

«Нам хочется, чтобы VAR был на всех стадионах», — сказал Прядкин, слова которого приводит «Спорт-Экспресс». Прядкин отметил, что внедрение системы видеоповторов — это сложный процесс, для которого пока нет специалистов и оборудования. Он подчеркнул, что работа уже ведется — скорее всего, VAR будет действовать на всех матчах со второго круга чемпионата России.

«Очень хочется, чтобы все находились в равных условиях», — сказал Прядкин.

Напомним, в восьмом туре чемпионата система видеоповторов работала на матче между «Спартаком» и «Зенитом». Просмотр одного из эпизодов привел к отмене гола в ворота Андрея Лунева.