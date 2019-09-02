Главная сила корейцев на чемпионате мира по баскетболу — натурализованный американец Гуна Ра.

30-летний центровой всю карьеру провел в Азии, и даже близко не подбирался к НБА, так как не был задрафтован в 2012 году, а из корейских или филиппинских команд, где он выступал, попасть в лучшую лигу мира попросту нереально.

Настоящее имя Гуна Ра — Рикардо Престон Рэтлифф, однако натурализация в Корее сильно отличается от этой же процедуры в России. Если у нас Джоэль Боломбой может позволить себе даже не задумываться об изучении русского языка, представляя при этом сборную, в Корее Рикардо пришлось не только выучить язык, но и сменить имя.

В колледже Гуна Ра показывал вполне серьезные результаты, набирая в среднем за игру 27 очков и делая 11 подборов в составе своей команды. После проваленного драфта НБА Рикардо стал первым американцем, который был выбран корейской лигой. Он стал шестым выбором клуба «Ульсан» и провел три сезона за этот клуб, став MVP уже на следующий сезон.

Частью национальной команды Южной Кореи американец стал в 2018 году, проведя дебютный матч против команды Северной Кореи. Сейчас он — главный лидер корейской сборной, на которого играют все баскетболисты в надежде, что американец забросит из под кольца или заработает фол.

В матче против сборной Аргентины Гуна Ра наглядно показал, насколько сейчас трудно представить национальную сборную Южной Кореи без него: американец набрал почти половину всех очков команды — 31 из 69. Что характерно, центровой не совершил ни одной результативной передачи, зато сделал 15 подборов. Играй Корея в первом матче не с Аргентиной, а с Нигерией, шансы на победу у Ра и его партнеров вполне были бы.