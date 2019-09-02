Международный союз биатлонистов принял решение о том, что не будет рассматривать вопрос о восстановлении в правах Союза биатлонистов России на ближайшем конгрессе организации.

Информация появилась на официальном сайте IBU. Исполком организации изучил доклады рабочих групп по процессу возвращения СБР прав. Был отмечен прогресс в работе союза, а также Российского антидопингового агентства (РУСАДА), однако полностью оценка действий СБР не завершена, поэтому вопрос не будет рассматриваться на внеочередном октябрьском конгрессе IBU.

СБР необходимо компенсировать долг в 700 тысяч евро, эти средства были потрачены на допинговые расследования после публикации доклада Ричарда Макларена. Помимо этого в 12 критериев восстановления СБР входят вопросы антидопингового тестирования, образования, а также работы со спортсменами и тренерами. Союз биатлонистов России ограничен в правах с 2017 года.

Конгресс Международного союза биатлонистов пройдет с 18 по 20 октября 2019 года в Мюнхене.