Петербургский СКА начал матч первого тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против магнитогорского «Металлурга». Встреча проходит в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург».

В минувшем сезоне эти команды играли между собой дважды, оба раза победу одерживал петербургский клуб.

Нынешний сезон КХЛ стартовал в Москве, где на «ЦСКА-Арене» местный ЦСКА проиграл омскому «Авангарду» со счетом 1:3 и не смог завоевать Кубок Открытия. Именно ЦСКА и «Авангард» боролись друг с другом в финале Кубка Гагарина сезона-2018/19. Победителями финальной серии стали московский армейцы.

Следующую встречу СКА проведет также на выезде: армейцы с Невы сыграют против «Трактора» в Челябинске в среду, 4 сентября, а затем в пятницу проведут матч против «Автомобилиста» в Екатеринбурге.