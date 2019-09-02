В «Инстаграме» UFC Russia появился анонс титульного боя Хабиба Нурмагомедова и американца Дастина Порье. Ранее этот ролик выходил без русской озвучки.

Полную версию видеоролика можно посмотреть на официальном ютуб-канале UFC Russia.

Напомним, бой Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье пройдет в Абу-Даби 7 сентября на турнире UFC 242. Право на титульный бой Дастин Порье получил благодаря победе над Максом Холлоуэем. Для Нурмагомедова, чемпиона UFC в легком весе, этот бой станет второй защитой титула: ранее он сохранил пояс в бою с ирландцем Конором Макгрегором.