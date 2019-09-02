Главный тренер «Зенита» Сергей Семак и его супруга Анна, судя по сторис в Инстаграм, застряли в аэропорту «Пулково», где сегодня задерживается большое количество вылетов.

«Сниму комнату в аэропорту «Пулково», подойдет любое хозяйственное или складское помещение со свободным периметром для спального мешка», — подписала свое фото Анна Семак.

Отметим, завтра должна состоятся свадьба четы Семак. Какое направление они выбрали для свадебного путешествия — неизвестно. Задерживаются рейсы в Калининград, Анталью, Амстердам, Москву, Новосибирск и Екатеринбург.

Предложение наставник «Зенита» сделал супруге в самолете. Помимо родных детей, супруги воспитывают приёмную девочку с ограниченными возможностями здоровья. Школьников сегодня они сопроводили на торжественные линейки.