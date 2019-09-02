Глава Российской Премьер-лиги Сергей Прядкин рассказал о том, что все 16 клубов чемпионата имеют претензии к судейству матчей в сезоне-2019/20.

Слова Прядкина с пресс-конференции после 8-го тура РПЛ приводит портал «Р-Спорт». Глава РПЛ отметил, что сейчас судейство очень много обсуждается как в прессе, так и самими клубами. «Судейство — независимый орган, подчиненный напрямую РФС. По сути, мы «заказываем» судейство у РФС», — заявил Прядкин, добавив, что более половины клубов лиги рассказали о желании обсудить судейство. Претензии и определенные вопросы, по словам Прядкина, есть определенные вопросы к судейству матчей.

Завтра, 3 сентября, в РФС пройдет заседание по работе судей с участием главы судейского корпуса РФС Александра Егорова.