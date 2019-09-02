Бывший шведский теннисист, экс-первая ракетка мира Матс Виландер прокомментировал выступления россиянина Андрея Рублева на Открытом чемпионате США по теннису.

По мнению Виландера, в матче третьего круга US Open против австралийца Ника Кирьоса Рублев сыграл хорошо. «Ему без разницы, кто находится на другой стороне корта. Он машина. Он борется за каждый удар и всё время очень агрессивен», — заявил экс-теннисист, чьи слова цитирует портал Tennis World USA.

Напомним, Андрей Рублев обыграл Ника Кирьоса со счетом 7:6, 7:6, 6:3, дважды победив в сете на тай-брейке. Ранее он оказался сильнее Стефаноса Циципаса и Жиля Симона. В четвертом круге Открытого чемпионата CША Андрей Рублев сыграет против итальянца Маттео Берреттини. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.