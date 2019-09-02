Мужская сборная России по баскетболу одержала вторую победу на Кубке Мира в Китае, переиграв команду Южной Кореи. Матч прошел в городе Ухань на площадке «Ухань Спорт Центр» и завершился со счетом 73:87.

Первая четверть завершилась в пользу россиян со счетом 27:18, однако в следующей соперники России предприняли попытку отыграться. Вторая четверть закончилась со счетом 19:13 в пользу Южной Кореи. В третьей четверти российские баскетболисты реабилитировались и увеличили преимущество, счет 23:12. В четвертой четверти россияне довели матч до победы.

В первом туре группового этапа российские баскетболисты сумели обыграть сборную Нигерии со счетом 82:77. Теперь им предстоит выступить против сборной Аргентины, матч пройдет 4 сентября, в среду, начало назначено на 15:00 по московскому времени.