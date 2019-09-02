Российский нападающий московского «Спартака» Георгий Мелкадзе стал футболистом «Тамбова».

Об этом сообщает официальный сайт красно-белых. Отмечается, что футболист будет выступать за «Тамбов» на правах аренды. Тамбовчане арендовали Мелкадзе до конца нынешнего сезона.

Отметим, Мелкадзе с 11 лет занимается в Академии «Спартака». Прошлый сезон он начинал в «Спартаке-2», а затем перешел в основную команду. В позапрошлом сезоне выступал за «Тосно».

За основу московского клуба Мелкадзе дебютировал в мае 2015 года. В прошедшем сезоне 22-летний форвард сыграл в десяти матчах РПЛ и тринадцать в ФНЛ. За «Спартак-2» Мелкадзе забил два гола и отдал три голевых передачи. А находясь в команде Олега Кононова, Мелкадзе не имел забитых мячей.