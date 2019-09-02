Петербургский СКА ведет в счете в матче против магнитогорского «Металлурга» в первом туре регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходит на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске, счет после первого периода 1:0 в пользу гостей.

Автором единственной шайбы стал Давид Рундблад, он открыл счет на 20-й минуте периода. Передачей на него отметился Сергей Плотников.

Отметим, что в первой двадцатиминутке встречи было много удалений: по две штрафных минуты в составе «Металлурга» получили Деннис Расмуссен, Егор Яковлев, Евгений Тимкин, Николай Кулемин. Также «Металлург» играл в меньшинстве из-за нарушения численного состава. У СКА штрафом в 2 минуты отметился Петр Кочетков.

Следующую встречу СКА проведет также на выезде: армейцы с Невы сыграют против «Трактора» в Челябинске в среду, 4 сентября, а затем в пятницу проведут матч против «Автомобилиста» в Екатеринбурге.