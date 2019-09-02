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  • 19:04,  2 сентября 2019
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Игбун перешел из «Уфы» в московское «Динамо»

Игбун перешел из &#171;Уфы&#187; в московское &#171;Динамо&#187;
Сильвестр Игбун. Фото: "Динамо".

Нигерийский нападающий башкирской «Уфы» Сильвестр Игбун стал футболистом московского «Динамо».

Об этом сообщает официальный сайт бело-голубых. Отмечается, что бело-голубые подписали с футболистом арендное соглашение до конца сезона.

В текущем сезоне российской премьер-лиги Сильвестр Игбун провел шесть матчей и забил два мяча.

Ранее стало известно, что итальянский «Дженоа» и московское «Динамо» договорились о переходе шведского полузащитника Оскара Хильемарка. Сообщается, что бело-голубые  заплатят за 27-летнего футболиста 500 тысяч евро.

Хильемарк был в составе сборной Швеции на Евро-2016, а также участвовал в чемпионате мира в России. В составе сборной Швеции хавбек сыграл 27 матчей и забил два гола.

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