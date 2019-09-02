Игбун перешел из «Уфы» в московское «Динамо»

Нигерийский нападающий башкирской «Уфы» Сильвестр Игбун стал футболистом московского «Динамо».

Об этом сообщает официальный сайт бело-голубых. Отмечается, что бело-голубые подписали с футболистом арендное соглашение до конца сезона.

В текущем сезоне российской премьер-лиги Сильвестр Игбун провел шесть матчей и забил два мяча.

Ранее стало известно, что итальянский «Дженоа» и московское «Динамо» договорились о переходе шведского полузащитника Оскара Хильемарка. Сообщается, что бело-голубые заплатят за 27-летнего футболиста 500 тысяч евро.