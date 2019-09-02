Бывший капитан «Сочи» Евгений Песегов стал футболистом волгоградского «Ротора».

Об этом сообщает официальный сайт сочинцев.

Как гласит сообщение пресс-службы, руководство, тренерский штаб и болельщики клуба благодарны Песегову за время, проведенное в Сочи.

Отметим, 30-летний Песегов выступал за «Сочи», а ранее в составе «Динамо» из Санкт-Петербурга с 2015 года. Он играл за команду в РПЛ, ФНЛ и ПФЛ. В матче первого тура против «Спартака» Песегова признали лучшим игроком встречи.

Кроме того, «Сочи» сообщил, что команду покидает нападающий Владимир Обухов.

Ранее «Сочи» одержал первую победу в истории выступления в РПЛ. Команда Александра Точилина добилась успеха в выездном матче восьмого тура в с «Рубином» — 3:0.