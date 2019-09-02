Итальянская «Аталанта» расторгла соглашение со словацким защитником Мартином Шкретлом спустя месяц после его официального перехода в клуб из Бергамо.

Об этом сообщается на официальном сайте «Аталанты».

Ранее сообщалось, что у бывшего футболиста «Зенита», «Ливерпуля» и «Фенербахче» проблемы с физическим состоянием, и этим очень недоволен главный тренер бергамского клуба Джан Пьеро Гасперини.

Напомним, 34-летний словак стал игроком итальянской команды в начале августа 2019 года, перейдя в «Аталанту» свободным агентом.

Ранее словак выступал за «Фенербахче», где провел три года. В прошлом сезоне Шктрел сыграл в 27 матчах чемпионата Турции, забил один гол и сделал одну голевую передачу.

В «Зените» Шкртел играл с 2004 по 2007 год, став в составе команды чемпионом России.