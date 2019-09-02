Российский боец смешанного стиля, выступающий в UFC в тяжелой весовой категории, Александр Волков станет одним из комментаторов трансляции турнира UFC 242 на Первом канале.

Главным боем вечера станет титульный бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье. Российский боец будет защищать титул чемпиона UFC в легком весе. Порье получил право на титульный бой после того, как одержал победу над Максом Холлоуэем и стал временным чемпионом UFC в легком весе.

Этот бой станет второй защитой титула для Хабиба Нурмагомедова. Ранее россиянин отстоял звание чемпиона UFC в поединке с ирландцем Конором Макгрегором в октябре 2018 года.

Начало трансляции турнира на Первом канале запланировано на 22:30 по московскому времени.