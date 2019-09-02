Петербургский СКА обыгрывает «Металлург» после второго периода в первом туре регулярного чемпионата Континентальной Хоккейной Лиги. Встреча проходит на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске, счет после второго периода 2:1 в пользу гостей.

На 10-й минуте второго периода преимущество СКА было нивелировано: шайбу в ворота Петра Кочеткова забросил Брандон Козун. «Металлург» реализовал большинство после удаления Сергея Плотникова.

На 18-й минуте второго периода СКА снова вышел вперед. Автором заброшенной шайбы стал Наиль Якупов, передачу на него сделал Дэвид Рундблад.

В первом периоде счет был открыт благодаря Дэвиду Рундбладу на 20-й минуте встречи.

Следующую встречу СКА проведет также на выезде: армейцы с Невы сыграют против «Трактора» в Челябинске в среду, 4 сентября, а затем в пятницу проведут матч против «Автомобилиста» в Екатеринбурге.