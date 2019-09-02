Петербургский «Зенит» официально объявил о трансфере Эмилиано Ригони в итальянскую «Сампдорию». Информация о переходе появилась на официальном сайте клуба.

Переговоры между клубами длились около месяца. Сегодня, 2 сентября, в последний день трансферного окна в РПЛ и Серии А, Ригони прилетел в Италию для прохождения медицинского осмотра и подписания соглашения с новым клубом.

Следующий год Эмилиано Ригони проведет в «Сампдории» на правах аренды, в контракте также прописано право выкупа.

«Сине-бело-голубые желают удачи Эмилиано Ригони на поле и за его пределами!», — говорится в заявлении «Зенита».

Игроком «Зенита» Эмилиано Ригони стал в 2017 году при тренере Роберто Манчини. За «сине-бело-голубых» нападающий сыграл 45 матчей и забил 9 мячей.