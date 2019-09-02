Российский теннисист Андрей Рублев начал матч четвертого круга Открытого чемпионата США против итальянца Маттео Берреттини.

Встреча проходит на одном из кортов национального теннисного центра «Билли Джин Кинг». В третьем круге Открытого чемпионата США по теннису Андрей Рублев в трех сетах победил австралийца Ника Кирьоса со счетом 7:6, 7:6, 6:3. Два первых сета россиянин вытащил на тай-брейках со счетом 7:5, 7:5. Встреча продлилась около двух часов. Берреттини в третьем круге оказался сильнее австралийца Алексея Попырина.

Ранее в 1/4 финала Открытого чемпионата США по теннису пробился россиянин Даниил Медведев. В четвертом круге он обыграл немецкого спортсмена Доминика Кёпфера. В 1/4 финала турнира Медведев сыграет со Стэном Вавринкой из Швейцарии, который смог пройти первую ракетку мира Новака Джоковича.