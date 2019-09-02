Петербургский «Зенит» объявил о трансфере защитника Вячеслава Караваева из голландского «Витесса». Информация об этом появилась на официальном сайте клуба.

Финансовые подробности сделки не разглашаются, однако по данным СМИ «Зенит» заплатил за переход защитника около 8 миллионов евро.

«Сине-бело-голубые поздравляют Вячеслава Караваева с возвращением в Россию и желают удачи в составе «Зенита»!», — говорится в заявлении «Зенита».

Вячеславу Караваеву сейчас 24 года, он является воспитанником ЦСКА. На правах аренды защитник выступал за чешские клубы «Дукла» и «Яблонец», затем перешел в пражскую «Спарту».

С января 2018 года Караваев выступал за голландский «Витесс» под руководством Леонида Слуцкого, в составе команды из Арнема он провел 65 матчей, стал автором четырех мячей и одиннадцати голевых передач. Также из «Витесса» Вячеслав Караваев впервые получил вызов в сборную России.