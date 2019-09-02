Петербургский СКА одержал победу в первом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, обыграв магнитогорский «Металлург». Встреча прошла на стадионе «Арена-Металлург» и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

В первом периоде счет в матче был открыт: на 20-й минуте с передачи Сергея Плотникова забил Давид Рундблад. Во втором периоде хоккеисты «Магнитки» смогли отыграться и свести счет к ничейному: в середине отрезка отличился Брэндон Козун. Однако СКА снова вышел вперед стараниями Наиля Якупова. Передачу на него оформил Рундблад.

В третьем периоде СКА также отметился одной заброшенной шайбой: на предпоследней минуте встречи отметился Владимир Ткачев, передачу на него отдал Артем Зуб.

Следующий матч СКА также проведет на выезде, команда сыграет с «Трактором» в Челябинске в среду, 4 сентября, а затем с «Автомобилистом» в Екатеринбурге 6 сентября, в пятницу.