Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев получат положительную характеристику от ФСИН России, что может помочь в условно-досрочном освобождении.

Слова заместителя директора ФСИН России Валерия Максименко приводит портал «Московский комсомолец». «Они зарекомендовали себя с хорошей стороны. Наши сотрудники это видят и отмечают. Футболисты активно, хоть и недолго, проявили себя в жизни колонии», — заявил Максименко, отметив, что благодаря Мамаеву и Кокорину число заключенных, занимающихся спортом, в колонии увеличилось.

«Вывод однозначный — мы поддерживаем их ходатайства об УДО. Ну, а дальше пусть суд решает», — заключил заместитель директора ФСИН России.

Выездное заседание Алексеевского районного суда по ходатайству об УДО пройдет в Исправительной колонии №4 Белгородской области в пятницу, 6 сентября.

Напомним, Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были осуждены за нападение на Дениса Пака, Сергей Гайсина и Виталия Соловчука в октябре 2018 года.