Российская фигуристка-одиночница, чемпионка мира Елизавета Туктамышева рассказала о том, какие цели поставила перед собой на следующий сезон.

В своем «Инстаграме» Туктамышева разместила пост, в котором раскрыла, чего хочет добиться в сезоне-2019/20. Спортсменка заявила, что хочет просто получать удовольствие от прокатов и кайфовать. «Когда ты наслаждаешься процессом — приходит и результат», — написала фигуристка.

Туктамышева добавила, что многое ей предстоит сделать за пределами катка: она перешла на четвертый курс университета, а также хочет заняться личными проектами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elizaveta Tuktamysheva (@liza_tuktik) 2 Сен 2019 в 8:09 PDT

Напомним, в этом сезоне Елизавета Туктамышева будет исполнять короткую программу под композицию Астора Пьяцоллы «Tango Oblivion». Произвольную программу она будет катать под «Caravan» от The Hot Sardines.